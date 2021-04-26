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Время в 21:00 26.04.2021

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Время в 21:00 26.04.2021
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Время в 21:00 (26 Апреля 2021)

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Опубликовано: 26 Апреля 2021

Смотрите в этом выпуске: работу Центризбиркома Владимир Путин обсудил с Эллой Памфиловой; Владимиру Путину сегодня позвонил президент Франции Эмануэль Макрон; президент поручил ФАС до 15 мая проверить, насколько обоснован рост цен на первичном рынке жилья; в Госдуму «Единая Россия» внесла поправки, направленные на поддержку семей с детьми; новые подробности заговора и планов покушения на Александра Лукашенко; МИД официально уведомил американских дипломатов об изменении правил их передвижения по РФ; со вчерашнего дня в России выявлены 8 803 случая коронавируса; одной из самых сложных по распространению инфекции остается Индия; телепремьера сезона — «По законам военного времени. Победа».

 

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