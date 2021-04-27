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Утренний разворот. Маша Майерс и Алексей Нарышкин. Живой гвоздь - Иван Колпаков 27.04.2021

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Утренний разворот 27.04.2021. Маша Майерс и Алексей Нарышкин. Живой гвоздь - Иван Колпаков
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Утренний разворот - Маша Майерс и Алексей Нарышкин. Живой гвоздь - Иван Колпаков (27 Апреля 2021)

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Опубликовано: 27 Апреля 2021

Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев

- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»

- Живой гвоздь. Иван Колпаков, главный редактор издания «Медуза»(которое российские власти считают иноагентом) 
- Павел Лобков, журналист, ведущий телеканала «Дождь».

 

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