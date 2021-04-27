Утренний разворот - Маша Майерс и Алексей Нарышкин. Живой гвоздь - Иван Колпаков (27 Апреля 2021)
Опубликовано: 27 Апреля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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- Владимир Левченко, экономический обозреватель «Эха Москвы»
- Живой гвоздь. Иван Колпаков, главный редактор издания «Медуза»(которое российские власти считают иноагентом)
- Павел Лобков, журналист, ведущий телеканала «Дождь».
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