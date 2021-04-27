Видео - "Открытым текстом" с Анатолием Вассерманом (27 Апреля 2021)
Опубликовано: 27 Апреля 2021
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На телеканале РЕН ТВ журналист и политический консультант, многократный победитель интеллектуальных игр - человек, который не боится говорить о самом насущном – Анатолий Вассерман в программе ""Открытым текстом"".
Здесь Вассерман. Новости недели за 10 минут. Что значат эти события для нас и к чему они приведут.
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