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"Открытым текстом" с Анатолием Вассерманом 27.04.2021

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Видео 27.04.2021. "Открытым текстом" с Анатолием Вассерманом
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Видео - "Открытым текстом" с Анатолием Вассерманом (27 Апреля 2021)

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Опубликовано: 27 Апреля 2021

Свой взгляд на главные новости недели. Точные ответы на вопросы, которые вертятся на языке у каждого.

 

На телеканале РЕН ТВ журналист и политический консультант, многократный победитель интеллектуальных игр - человек, который не боится говорить о самом насущном – Анатолий Вассерман  в программе ""Открытым текстом"".

 

Здесь Вассерман. Новости недели за 10 минут. Что значат эти события для нас и к чему они приведут.

 

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