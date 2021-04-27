60 минут. Президент Украины объявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным в Москве

Свой взгляд на главные новости недели. Точные ответы на вопросы, которые вертятся на языке у каждого.

На телеканале РЕН ТВ журналист и политический консультант, многократный победитель интеллектуальных игр - человек, который не боится говорить о самом насущном – Анатолий Вассерман в программе ""Открытым текстом"".

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