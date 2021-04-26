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Открытый эфир. Выстрел на миллион Лукашенко и цензурный сговор Google 26.04.2021

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Открытый эфир 26.04.2021. Выстрел на миллион Лукашенко и цензурный сговор Google
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Открытый эфир - Выстрел на миллион Лукашенко и цензурный сговор Google (26 Апреля 2021)

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Опубликовано: 27 Апреля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Выстрел на миллион: сколько стоило покушение на президента Александра Лукашенко? Почему заговорщики задумали осуществить его именно на параде в честь Дня Победы?

 

- «Сначала мама подорвалась, потом бабушка»: как выглядит донбасское детство, проведенное в двухстах метрах от позиций ВСУ?

 

- Цензурный сговор: как американский медиа-гигант Google помогает украинским властям преследовать неугодных журналистов?

 

- Между нами тает лед: как глобальное потепление превращает Арктику в главную транспортную артерию мира?

 

- Кадры решают все: кто превратил Голливуд из «Фабрики грез» в политическую машину, подконтрольную Пентагону и ЦРУ? Кто платит сценаристам за демонизацию русских в полнометражных лентах и сериалах?

 

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