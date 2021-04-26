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Между тем. Чешский скандал: последствия 26.04.2021

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Между тем с Наталией Метлиной 26.04.2021. Чешский скандал: последствия
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Между тем с Наталией Метлиной - Чешский скандал: последствия (26 Апреля 2021)

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Опубликовано: 27 Апреля 2021

Ведущие: Наталья Метлина

После большого политического скандала, устроенного Чехией в отношении России, и демонстративной высылки дипломатов, президент Чешской республики Милош Земан сделал заявление. В нем говорится, что никаких доказательств участия России во взрывах семилетней давности  во Врбетице не было и нет. Как и почему возникла эта история? Что говорили и писали тогда об этом в самой Чехии, какие версии выдвигали?

 

Почему суд над пятью обвиняемыми чешскими гражданами ничем не закончился? Как связан дипломатический скандал с тендером на строительство АЭС? Что, если конкурс «выиграет» та же американская компания, которая поставляет Украине опасное топливо для атомных станций? Почему скандал возник накануне ожидаемой закупки «Спутника V»? И как чешский вариант «хайли-лайкли» еще раз доказал лживость и лицемерие коллективного Запада?

 

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