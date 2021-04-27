В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о дипломатических скандалах, взрыве на складе частной болгарской компании в Чехии в 2014 году, героев народного эпоса Петрове и Боширове, а также о катастрофе на Чернобыльской АЭС, ставшей предвестником уничтожения СССР.

- О новой дипломатической реальности между Россией и Западом

- Что на самом деле случилось со складом в Чехии

- Кто такие Петров и Боширов

- Как Россия должна вести себя с Чехией после высылки дипломатов

- 35 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС

- Какой урок мы вынесли из Чернобыльской катастрофы.

Смотрите онлайн Николай Стариков Санкции против Чехии. Петров и Боширов. Чернобыль и крах СССР (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.