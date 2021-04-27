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Николай Стариков. Санкции против Чехии. Петров и Боширов. Чернобыль и крах СССР 27.04.2021

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Николай Стариков 27.04.2021. Санкции против Чехии. Петров и Боширов. Чернобыль и крах СССР
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Николай Стариков - Санкции против Чехии. Петров и Боширов. Чернобыль и крах СССР (27 Апреля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 27 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

В очередном выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» речь зашла о дипломатических скандалах, взрыве на складе частной болгарской компании в Чехии в 2014 году, героев народного эпоса Петрове и Боширове, а также о катастрофе на Чернобыльской АЭС, ставшей предвестником уничтожения СССР.

 

- О новой дипломатической реальности между Россией и Западом 
- Что на самом деле случилось со складом в Чехии 
- Кто такие Петров и Боширов 
- Как Россия должна вести себя с Чехией после высылки дипломатов
- 35 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС
- Какой урок мы вынесли из Чернобыльской катастрофы.

 

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