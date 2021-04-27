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60 минут. Лавров: президент Земан сделал абсолютно здравое заявление 27.04.2021

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Видео 27.04.2021. 60 минут. Лавров: президент Земан сделал абсолютно здравое заявление
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Видео - 60 минут. Лавров: президент Земан сделал абсолютно здравое заявление (27 Апреля 2021)

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Опубликовано: 27 Апреля 2021

Президент Земан предложил всего лишь изучить все версии того, что произошло 7 лет назад на складе вооружений. На это абсолютно здравое, по мнению главы российского МИДа Сергея Лаврова, заявление последовала реакция от руководства парламента, которое обвинило президента Земана в том, что он мешает расследованию. Это говорит только об одном: кто-то уже для себя все решил и установил, что никаких других версий кроме вины России не существует. Хотя одновременно руководство прокуратуры республики говорит, что расследование продолжается. Наверное, в этой путанной истории должен разбираться Европейский Союз.

 

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