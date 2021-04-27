Что такое демократия и насколько с ней соотносится понятие свободы? Когда Запад говорит о свободе – истинная ли это свобода, или только вседозволенность, могущая привести к настоящему аду на земле?

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