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Вечер с Владимиром Соловьевым. Воля, свобода, вседозволенность. Комментарий политолога 27.04.2021

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Видео 27.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым. Воля, свобода, вседозволенность. Комментарий политолога
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Видео - Вечер с Владимиром Соловьевым. Воля, свобода, вседозволенность. Комментарий политолога (27 Апреля 2021)

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Опубликовано: 27 Апреля 2021

Что такое демократия и насколько с ней соотносится понятие свободы? Когда Запад говорит о свободе – истинная ли это свобода, или только вседозволенность, могущая привести к настоящему аду на земле?

 

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