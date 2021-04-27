Президент Украины Владимир Зеленский в конфликте с Донбассом окончательно зашел в тупик. Чтобы не выполнять минские соглашения, он окружил себя многочисленными псевдоюристами, придумывающими ему "железобетонные отмазки" – причины, по которым можно было бы игнорировать договоренности. Такое мнение в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" высказал советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник. Зеленский просто трус, он боится открытых переговоров, боится смотреть в глаза легитимным главам ЛНР и ДНР, поэтому изобретает все новые причины, чтобы похоронить Минск, считает эксперт.

Смотрите онлайн Видео Вечер с Соловьевым. Зеленский привлек армию псевдоюристов для решения конфликта с Донбассом (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.