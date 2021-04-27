Телеканал Дождь - «Полицейская машина вступает в дело»: Глеб Павловский о новой тактике борьбы с оппозицией (27 Апреля 2021)
Опубликовано: 27 Апреля 2021
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В минувшие выходные прокатилась целая волна обысков и задержаний у сторонников Алексея Навального и представителей несистемной оппозиции. Все эти действия могут быть связаны с протестной акцией, которая состоялась 21 апреля.
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