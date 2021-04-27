«Российский след» во Врбетице: чем закончится дипломатический конфликт России и Чехии

ФБК под угрозой закрытия. Преследование оппозиции: DOXA и Светов. Детали «покушения» на Лукашенко

Интервью с чернобыльским «водолазом», который спустился под реактор, спас мир и получил 80 рублей

На Илью Соболева подали в суд. Задержания после митинга продолжаются

В минувшие выходные прокатилась целая волна обысков и задержаний у сторонников Алексея Навального и представителей несистемной оппозиции. Все эти действия могут быть связаны с протестной акцией, которая состоялась 21 апреля.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Полицейская машина вступает в дело»: Глеб Павловский о новой тактике борьбы с оппозицией (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.