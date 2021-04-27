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Дождь. «Полицейская машина вступает в дело»: Глеб Павловский о новой тактике борьбы с оппозицией 27.04.2021

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Телеканал Дождь 27.04.2021. «Полицейская машина вступает в дело»: Глеб Павловский о новой тактике борьбы с оппозицией
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Телеканал Дождь - «Полицейская машина вступает в дело»: Глеб Павловский о новой тактике борьбы с оппозицией (27 Апреля 2021)

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Опубликовано: 27 Апреля 2021

В минувшие выходные прокатилась целая волна обысков и задержаний у сторонников Алексея Навального и представителей несистемной оппозиции. Все эти действия могут быть связаны с протестной акцией, которая состоялась 21 апреля.

 

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