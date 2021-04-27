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Перший Незалежний. "Великий день" 27.04.2021

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Перший Незалежний 27.04.2021. "Великий день"
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Перший Незалежний - "Великий день" (27 Апреля 2021)

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Перший Незалежний
Перший Незалежний
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Опубликовано: 27 Апреля 2021

Темы эфира:
- международные отношения;
- встреча в "нормандском формате";
- встреча Байдена и Путина;
- ситуация на Донбассе;

 

Гости студии:
- кандидат политических наук Алексей Якубин;
- военный историк Юрий Дудкин;
- эксперт по трудовым отношениям и миграции Наталья Землянская;
- правозащитник Владимир Чемерис;
- президент ОО "Всеукраинская ассоциация судей в отставке" Денис Невядомский;

 

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