Перший Незалежний - "Великий день" (27 Апреля 2021)
Опубликовано: 27 Апреля 2021
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Темы эфира:
- международные отношения;
- встреча в "нормандском формате";
- встреча Байдена и Путина;
- ситуация на Донбассе;
Гости студии:
- кандидат политических наук Алексей Якубин;
- военный историк Юрий Дудкин;
- эксперт по трудовым отношениям и миграции Наталья Землянская;
- правозащитник Владимир Чемерис;
- президент ОО "Всеукраинская ассоциация судей в отставке" Денис Невядомский;
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