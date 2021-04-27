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"Хронология недели" с Вячеславом Пиховшеком

Международный медиапроект "ЛЮДИ"

Ток-шоу "19". Газ по 8? Блокировка каналов. Массовая вакцинация

Темы эфира:

- международные отношения;

- встреча в "нормандском формате";

- встреча Байдена и Путина;

- ситуация на Донбассе;

Гости студии:

- кандидат политических наук Алексей Якубин;

- военный историк Юрий Дудкин;

- эксперт по трудовым отношениям и миграции Наталья Землянская;

- правозащитник Владимир Чемерис;

- президент ОО "Всеукраинская ассоциация судей в отставке" Денис Невядомский;

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