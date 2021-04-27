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Вечер с Соловьевым. Диалог на повышенных тонах: как Украина становится антиевропейским проектом 27.04.2021

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Видео 27.04.2021. Вечер с Соловьевым. Диалог на повышенных тонах: как Украина становится антиевропейским проектом
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Видео - Вечер с Соловьевым. Диалог на повышенных тонах: как Украина становится антиевропейским проектом (27 Апреля 2021)

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Опубликовано: 27 Апреля 2021

Недавно состоявшие переговоры Владимира Зеленского с западными представителями "нормандского формата" проходили на повышенных тонах со стороны Эммануэля Макрона. Как пояснил в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, это связано с тем, что Запад начинает воспринимать Незалежную как антиевропейский проект.

 

И Франция, и Германия крайне недовольны подконтрольной США политикой Зеленского. Меркель, к примеру, возмущает позиция Украины по "Северному потоку-2". И это можно понять, подчеркнул политик. Как стремящаяся в ЕС страна позволяет себе его же атаковать, становясь на сторону американцев? И при этом еще просит у Германии помощи. "Меня бы это тоже возмутило", – уточнил г-н Килинкаров.

 

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