Недавно состоявшие переговоры Владимира Зеленского с западными представителями "нормандского формата" проходили на повышенных тонах со стороны Эммануэля Макрона. Как пояснил в эфире ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, это связано с тем, что Запад начинает воспринимать Незалежную как антиевропейский проект.

И Франция, и Германия крайне недовольны подконтрольной США политикой Зеленского. Меркель, к примеру, возмущает позиция Украины по "Северному потоку-2". И это можно понять, подчеркнул политик. Как стремящаяся в ЕС страна позволяет себе его же атаковать, становясь на сторону американцев? И при этом еще просит у Германии помощи. "Меня бы это тоже возмутило", – уточнил г-н Килинкаров.

Смотрите онлайн Видео Вечер с Соловьевым. Диалог на повышенных тонах: как Украина становится антиевропейским проектом (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.