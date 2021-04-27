60 минут - По горячим следам (27 Апреля 2021)
Опубликовано: 27 Апреля 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. Зеленский, похоже, созрел для встречи с президентом России 26.04.2021
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Тревожные новости в связи с последними событиями вокруг Чехии и делом Навального крупнейшая в Европарламенте фракция Европейская народная партия выступила за отключение России от международной платежной системы Swift. Другими словами из-за бездоказательных обвинений во взрывах на Чешских складах и аресте Навального Европейцы натурально захотели устроить нам экономический коллапс.
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