Тревожные новости в связи с последними событиями вокруг Чехии и делом Навального крупнейшая в Европарламенте фракция Европейская народная партия выступила за отключение России от международной платежной системы Swift. Другими словами из-за бездоказательных обвинений во взрывах на Чешских складах и аресте Навального Европейцы натурально захотели устроить нам экономический коллапс.

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