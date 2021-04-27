Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Политическая Россия. У Моргенштерна вовсе-то не печёт от гнева россиян и решения ФАС 27.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Политическая Россия
Политическая Россия 27.04.2021. У Моргенштерна вовсе-то не печёт от гнева россиян и решения ФАС
27.04.2021 26.04.2021 26.04.2021 26.04.2021 25.04.2021 25.04.2021 25.04.2021 25.04.2021 24.04.2021 24.04.2021
Еще

Политическая Россия - У Моргенштерна вовсе-то не печёт от гнева россиян и решения ФАС (27 Апреля 2021)

12 просмотров
1
0
Поделиться
Политическая Россия
Политическая Россия
Подписаться

Опубликовано: 27 Апреля 2021

«Вовсе-то не печёт» – так вкратце можно охарактеризовать реакцию скандального Моргенштерна на гнев сограждан. Рэпер опубликовал ролик, в котором назвал «дурачками» всех решивших наказать его рублём. А между тем, удар по карману Моргенштерна и его спонсоров из «Альфа-банка» нанесло не только гражданское общество, но и Федеральная антимонопольная служба России.

 

Смотрите онлайн Политическая Россия У Моргенштерна вовсе-то не печёт от гнева россиян и решения ФАС (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу