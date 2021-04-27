«Вовсе-то не печёт» – так вкратце можно охарактеризовать реакцию скандального Моргенштерна на гнев сограждан. Рэпер опубликовал ролик, в котором назвал «дурачками» всех решивших наказать его рублём. А между тем, удар по карману Моргенштерна и его спонсоров из «Альфа-банка» нанесло не только гражданское общество, но и Федеральная антимонопольная служба России.

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