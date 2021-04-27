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Соловьёв LIVE. "Зеленский загнан в угол": Что ждет Украину в случае войны 27.04.2021

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Соловьёв LIVE 27.04.2021. "Зеленский загнан в угол": Что ждет Украину в случае войны
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Соловьёв LIVE - "Зеленский загнан в угол": Что ждет Украину в случае войны (27 Апреля 2021)

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Опубликовано: 27 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Раскол в подходе США и Германии к Минским соглашениям. Гость – общественный и политический деятель, депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров.

 

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