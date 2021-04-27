Соловьёв LIVE - "Зеленский загнан в угол": Что ждет Украину в случае войны (27 Апреля 2021)
Опубликовано: 27 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Раскол в подходе США и Германии к Минским соглашениям. Гость – общественный и политический деятель, депутат Верховной рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров.
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