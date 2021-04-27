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Минпросвещения в ходе проверки всех российских учебников истории нашла пособие, которое в послании Федеральному собранию раскритиковал Владимир Путин за отсутствие упоминаний Сталинградской битвы. Этот учебник используется в некоторых колледжах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

*По решению Минюста России ФБК и Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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