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Дождь. Задержания журналистов в Москве. Неугодный Путину учебник истории 27.04.2021

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Телеканал Дождь 27.04.2021. Задержания журналистов в Москве. Неугодный Путину учебник истории
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Телеканал Дождь - Задержания журналистов в Москве. Неугодный Путину учебник истории (27 Апреля 2021)

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Опубликовано: 27 Апреля 2021

Минпросвещения в ходе проверки всех российских учебников истории нашла пособие, которое в послании Федеральному собранию раскритиковал Владимир Путин за отсутствие упоминаний Сталинградской битвы. Этот учебник используется в некоторых колледжах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

 

*По решению Минюста России ФБК и Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

 

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