НАШ - Марафон. СБУ расследует Харьковские соглашения. Диссертация Кивы. Переговоры Путина с Зеленским (27 Апреля 2021)
Опубликовано: 27 Апреля 2021
Марафон. Годовщина Чернобыльской катастрофы. Встреча Путина и Зеленского. Выход РФ из "Минска"
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.
15.00-15.45 ЧАСТИНА 1
Аналітичний огляд найважливіших подій дня
15.45-17.15 ЧАСТИНА 2
– Олег Старіков, експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці
– Юрій Левченко, народний депутат України VIII скл.
– Віталій Журавський, доктор юридичних наук, професор, академік
– Юрій Кармазін, народний депутат України II, III, IV, VI скликань
17.15-18.00 ЧАСТИНА 3
– Олександр Долженков, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл.
Обговорювані теми:
– СБУ за дорученням РНБО розслідує голосування за Харківські угоди в 2010 році;
– ЗМІ: Макрон закликав Путіна вивести війська та дотримуватися перемир’я на Донбасі;
– Нардеп Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Не обійшлося без скандалів;
– Заява Кремля: Путін готовий зустрітися з Зеленським, але не хоче говорити про Донбас.
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