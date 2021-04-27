Пятница. Вечер. Переговоры по Донбассу - шаг к миру или красные линии

Важливе. Годовщина аварии на ЧАЭС. Переговоры Путина и Байдена. Торговля твэлами с РФ

Ток-шоу "Межа". Годовщина аварии на ЧАЭС. Что нас ждет дальше

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.

15.00-15.45 ЧАСТИНА 1

Аналітичний огляд найважливіших подій дня

15.45-17.15 ЧАСТИНА 2

– Олег Старіков, експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці

– Юрій Левченко, народний депутат України VIII скл.

– Віталій Журавський, доктор юридичних наук, професор, академік

– Юрій Кармазін, народний депутат України II, III, IV, VI скликань

17.15-18.00 ЧАСТИНА 3

– Олександр Долженков, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл.

Обговорювані теми:

– СБУ за дорученням РНБО розслідує голосування за Харківські угоди в 2010 році;

– ЗМІ: Макрон закликав Путіна вивести війська та дотримуватися перемир’я на Донбасі;

– Нардеп Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Не обійшлося без скандалів;

– Заява Кремля: Путін готовий зустрітися з Зеленським, але не хоче говорити про Донбас.

Смотрите онлайн НАШ Марафон. СБУ расследует Харьковские соглашения. Диссертация Кивы. Переговоры Путина с Зеленским (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.