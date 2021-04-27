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НАШ. Марафон. СБУ расследует Харьковские соглашения. Диссертация Кивы. Переговоры Путина с Зеленским 27.04.2021

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НАШ 27.04.2021. Марафон. СБУ расследует Харьковские соглашения. Диссертация Кивы. Переговоры Путина с Зеленским
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НАШ - Марафон. СБУ расследует Харьковские соглашения. Диссертация Кивы. Переговоры Путина с Зеленским (27 Апреля 2021)

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Опубликовано: 27 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій. 

15.00-15.45 ЧАСТИНА 1 
Аналітичний огляд найважливіших подій дня

 

 15.45-17.15 ЧАСТИНА 2 
– Олег Старіков, експерт у сфері оборони та безпеки, полковник СБУ у відставці 
– Юрій Левченко, народний депутат України VIII скл.
– Віталій Журавський, доктор юридичних наук, професор, академік
– Юрій  Кармазін, народний депутат України II, III, IV, VI скликань

 

17.15-18.00 ЧАСТИНА 3
 – Олександр Долженков, голова політради партії "НАШІ", народний депутат VII-VIII скл.

 

Обговорювані теми:
– СБУ за дорученням РНБО розслідує голосування за Харківські угоди в 2010 році;
– ЗМІ: Макрон закликав Путіна вивести війська та дотримуватися перемир’я на Донбасі;
– Нардеп Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Не обійшлося без скандалів;
– Заява Кремля: Путін готовий зустрітися з Зеленським, але не хоче говорити про Донбас.

 

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