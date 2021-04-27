Перший Незалежний - LIVE ШОУ. Корнейчук, Либерман, Тигунов, Павловский (27 Апреля 2021)
Опубликовано: 27 Апреля 2021
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Сегодня в "Live ШОУ" обсудят возможность встречи Зеленского и Путина, мир на Донбассе и рост тарифов на услуги ЖКХ
Гости студии:
- Политический аналитик Дмитрий Корнейчук;
- Адвокат Иван Либерман;
- Общественный деятель Петр Тигунов;
- Экс-депутат Андрей Павловский.
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