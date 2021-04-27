"Место встречи" - политическая передача на телеканале "НТВ". Это место, где встречаются эксперты в различных областях, чтобы обсудить как проблемы в мире, так и внутренние. Темами передачи становятся резонансные случаи мировой политики, обострение военных конфликтов, шокирующие выходки чиновников. Программа отличается от своих аналогов тем, что имеет более юмористическую направленность. В конце каждого выпуска ведущий Андрей Норкин рассказывает анекдот. Это стало традицией, которая строго соблюдается.

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