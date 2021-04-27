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Место встречи. Настроены радикально 27.04.2021

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Место встречи 27.04.2021. Настроены радикально
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Место встречи - Настроены радикально (27 Апреля 2021)

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Место встречи
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Опубликовано: 27 Апреля 2021

Ведущие: Андрей Норкин

"Место встречи" - политическая передача на телеканале "НТВ". Это место, где встречаются эксперты в различных областях, чтобы обсудить как проблемы в мире, так и внутренние. Темами передачи становятся резонансные случаи мировой политики, обострение военных конфликтов, шокирующие выходки чиновников. Программа отличается от своих аналогов тем, что имеет более юмористическую направленность. В конце каждого выпуска ведущий Андрей Норкин рассказывает анекдот. Это стало традицией, которая строго соблюдается.

 

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