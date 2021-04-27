"Марионетки в руках США": вся правда о дипломатической войне России и Запада

"Зеленский загнан в угол": Что ждет Украину в случае войны

Украинского судью похитили с территории Молдавии. Это не первый случай похищения людей украинскими спецслужбами. Кому выгодны подобные акции? Гость – украинский блогер Анатолий Шарий. Ведущий "Вестей ФМ" – Владимир Соловьёв.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE "Это чистый терроризм": Шарий о похищениях людей украинскими спецслужбами и деградации Зеленского (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.