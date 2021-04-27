Соловьёв LIVE - "Это чистый терроризм": Шарий о похищениях людей украинскими спецслужбами и деградации Зеленского (27 Апреля 2021)
Опубликовано: 27 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Украинского судью похитили с территории Молдавии. Это не первый случай похищения людей украинскими спецслужбами. Кому выгодны подобные акции? Гость – украинский блогер Анатолий Шарий. Ведущий "Вестей ФМ" – Владимир Соловьёв.
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