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Соловьёв LIVE. "Это чистый терроризм": Шарий о похищениях людей украинскими спецслужбами и деградации Зеленского 27.04.2021

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Соловьёв LIVE 27.04.2021. "Это чистый терроризм": Шарий о похищениях людей украинскими спецслужбами и деградации Зеленского
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Соловьёв LIVE - "Это чистый терроризм": Шарий о похищениях людей украинскими спецслужбами и деградации Зеленского (27 Апреля 2021)

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Опубликовано: 27 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Украинского судью похитили с территории Молдавии. Это не первый случай похищения людей украинскими спецслужбами. Кому выгодны подобные акции? Гость – украинский блогер Анатолий Шарий. Ведущий "Вестей ФМ" – Владимир Соловьёв.

 

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