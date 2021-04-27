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Время покажет. Встреча Путина и Зеленского: быть или не быть 27.04.2021

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Видео 27.04.2021. Время покажет. Встреча Путина и Зеленского: быть или не быть
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Видео - Время покажет. Встреча Путина и Зеленского: быть или не быть (27 Апреля 2021)

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Опубликовано: 27 Апреля 2021

Пресс-секретарь президента России прокомментировал возможность проведения встречи главы государства Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув, что целью не может быть поиск путей урегулирования конфликта в Донбассе. “Диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений”, — подчеркнул Дмитрий Песков.

 

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