Вечер с Соловьевым. Зеленский привлек армию псевдоюристов для решения конфликта с Донбассом

Вечер с Соловьевым. Диалог на повышенных тонах: как Украина становится антиевропейским проектом

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Пресс-секретарь президента России прокомментировал возможность проведения встречи главы государства Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув, что целью не может быть поиск путей урегулирования конфликта в Донбассе. “Диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений”, — подчеркнул Дмитрий Песков.

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