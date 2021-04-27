Видео - Время покажет. Встреча Путина и Зеленского: быть или не быть (27 Апреля 2021)
Опубликовано: 27 Апреля 2021
Вечер с Соловьевым. Диалог на повышенных тонах: как Украина становится антиевропейским проектом
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Пресс-секретарь президента России прокомментировал возможность проведения встречи главы государства Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув, что целью не может быть поиск путей урегулирования конфликта в Донбассе. “Диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений”, — подчеркнул Дмитрий Песков.
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