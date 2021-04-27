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Полицейские 27 апреля пришли домой к журналистам, освещавшим протесты 21 апреля. Сначала стало известно о том, что в отдел полиции увезли корреспондента Дождя Алексея Коростелева. Позже его отпустили с обязательством о явке 30 апреля.

До этого времени полиция собирается отправить запрос Дождю, чтобы убедиться, что Коростелев действительно работал на акции. Также полицейские приходили к журналисту «Комсомольской правды» Александру Рогозу, корреспонденту «Эха Москвы» Олегу Овчаренко. Обсудили тему с Алексеем Венедиктовым, главным редактором радиостанции «Эхо Москвы».

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «В Кремле хотят, чтобы митинги показывали поменьше»: Венедиктов о задержаниях журналистов (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.