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НАШ. Важливе. Встреча Зеленского с Путиным. Харьковские соглашения. Кто сдал Крым 27.04.2021

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НАШ 27.04.2021. Важливе. Встреча Зеленского с Путиным. Харьковские соглашения. Кто сдал Крым
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НАШ - Важливе. Встреча Зеленского с Путиным. Харьковские соглашения. Кто сдал Крым (27 Апреля 2021)

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Опубликовано: 27 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:
– Лукаш Олена, заслужений юрист України; 
– Охотін Петро, політтехнолог;
– Магера Сергій, народний депутат України, позафракційний;
– Урбанський Анатолій,  народний депутат України, "За майбутнє";   
– Тізенгаузен Борис, політтехнолог;
– Швайка Ігор, народний депутат України VII скл..

 

Обговорювані теми:
 – Харківські угоди. Річниця ратифікації в Раді;
– Крим. Чи здали і коли знайдкть відповідальних;
– Донбас. Зустріч Зеленського і Путіна.

 

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