Марафон. Годовщина Чернобыльской катастрофы. Встреча Путина и Зеленского. Выход РФ из "Минска"

Важливе. Годовщина аварии на ЧАЭС. Переговоры Путина и Байдена. Торговля твэлами с РФ

Ток-шоу "Межа". Годовщина аварии на ЧАЭС. Что нас ждет дальше

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Лукаш Олена, заслужений юрист України;

– Охотін Петро, політтехнолог;

– Магера Сергій, народний депутат України, позафракційний;

– Урбанський Анатолій, народний депутат України, "За майбутнє";

– Тізенгаузен Борис, політтехнолог;

– Швайка Ігор, народний депутат України VII скл..

Обговорювані теми:

– Харківські угоди. Річниця ратифікації в Раді;

– Крим. Чи здали і коли знайдкть відповідальних;

– Донбас. Зустріч Зеленського і Путіна.

Смотрите онлайн НАШ Важливе. Встреча Зеленского с Путиным. Харьковские соглашения. Кто сдал Крым (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.