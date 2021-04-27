НАШ - Важливе. Встреча Зеленского с Путиным. Харьковские соглашения. Кто сдал Крым (27 Апреля 2021)
Опубликовано: 27 Апреля 2021
Марафон. СБУ расследует Харьковские соглашения. Диссертация Кивы. Переговоры Путина с Зеленским
Марафон. Годовщина Чернобыльской катастрофы. Встреча Путина и Зеленского. Выход РФ из "Минска"
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
– Лукаш Олена, заслужений юрист України;
– Охотін Петро, політтехнолог;
– Магера Сергій, народний депутат України, позафракційний;
– Урбанський Анатолій, народний депутат України, "За майбутнє";
– Тізенгаузен Борис, політтехнолог;
– Швайка Ігор, народний депутат України VII скл..
Обговорювані теми:
– Харківські угоди. Річниця ратифікації в Раді;
– Крим. Чи здали і коли знайдкть відповідальних;
– Донбас. Зустріч Зеленського і Путіна.
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