В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

— заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться с главой России Владимиром Путины;

— обвинения в адрес президента Чехии Милоша Земана в измене родине из-за видеообращения по поводу инцидента во Врбетице.

Зеленский готовится к встрече с Путиным, вот только в курсе ли сам Путин и что еще задумал украинский президент? Милош Земан усомнился в виновности России и теперь президенту Чехии грозит подозрение в госизмене, кто и как готов душить зачатки здравого смысла в Европе? В Испании второй год подряд отменяют легендарный фестиваль с забегами разъяренных быков, а в Турции сегодня начинается полный локдаун, где еще ждать ограничений?

Смотрите онлайн Время покажет (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.