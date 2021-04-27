Нам пропагандируют трансгуманизм как что-то очень хорошее: мол, ещё небольшой технологический рывок, и люди смогут жить вечно. Но если изучить принципы трансгуманизма, которые его последователи даже не скрывают, то выясняется, что вечная жизнь запланирована не для всех. Большинство людей должно быть уничтожено. Как трансгуманизм продвигает себя через голливудские фильмы и что он представляет собой на самом деле, разбираются Анна Шафран и Ольга Будина.

Смотрите онлайн Шафран Актриса Ольга Будина: Как трансгуманисты будут уничтожать людей (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.