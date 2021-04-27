Царьград. Главное - Отодрать олигархов от сверхприбыли: ФАС атаковала трех богатейших бизнесменов России (27 Апреля 2021)
Опубликовано: 27 Апреля 2021
Ведущие: Юрий Пронько
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Сегодня торги на Московской бирже стартовали с обвала акций крупнейших металлургических компаний. Причина - ФАС возбудила три дела против «Северстали» Мордашова, НЛМК Лисина и ММК Рашникова. Их подозревают в поддержке монопольно высоких цен на рынке металлов, что уже привело к жалобам со стороны строителей и железнодорожников. Сможет ли ФАС отодрать олигархов от сверхприбыли?
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