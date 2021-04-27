Президент Украины Владимир Зеленский продолжает готовиться к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Второй день подряд Зеленский ездит по Украине и буквально сыпет громкими заявлениями о Донбассе. Сегодня он приехал прямиком на границу с Россией и в 15 километрах от страны-"агрессора" предложил придать гибкость минским соглашениям и создать "параллельный формат" контроля за их реализацией.

Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. Зеленский выступил за "модернизацию" минских соглашений (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.