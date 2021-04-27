Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. Вечерний выпуск. Зеленский выступил за "модернизацию" минских соглашений 27.04.2021

  1. Главная
  2. Россия 1
  3. 60 минут
  4. 2
60 минут 27.04.2021. Вечерний выпуск. Зеленский выступил за "модернизацию" минских соглашений
27.04.2021 27.04.2021 26.04.2021 26.04.2021 23.04.2021 23.04.2021 22.04.2021 22.04.2021 21.04.2021 21.04.2021
Еще

60 минут - Вечерний выпуск. Зеленский выступил за "модернизацию" минских соглашений (27 Апреля 2021)

545 просмотров
3
0
Поделиться
2
60 минут
60 минут
Подписаться

Опубликовано: 27 Апреля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает готовиться к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Второй день подряд Зеленский ездит по Украине и буквально сыпет громкими заявлениями о Донбассе. Сегодня он приехал прямиком на границу с Россией и в 15 километрах от страны-"агрессора" предложил придать гибкость минским соглашениям и создать "параллельный формат" контроля за их реализацией.

 

Смотрите онлайн 60 минут Вечерний выпуск. Зеленский выступил за "модернизацию" минских соглашений (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 2
Станислав
27 Апреля 2021, 20:04
На протяжении нескольких лет смотрю вечерний выпуск передачи "60 минут". Спасибо, что грамотно отреагировали на мое вчерашнее пожелание о снижении громкости музыкального сопровождения. А передача интересная, и хочется слышать каждое слово.
Ответить
Голосуйте:
-
0
Рулон Обоев
27 Апреля 2021, 20:26
в .опу ваши соглашения ... пока всех правосеков не перебьют никаких соглашений ....
Ответить
Голосуйте:
-
1
Новый ФОРУМ

Все ток-шоу