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Росту военной опасности в Европейском регионе способствуют действия США и НАТО, которые модернизируют военную инфраструктуру и повышают интенсивность оперативной и боевой подготовки. Также подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Выступая на заседании Совета министров обороны государств – участников ОДКБ в Душанбе, он сообщил, что Россия в ответ на эту угрожающую деятельность приняла соответствующие меры. Проведена внезапная проверка боеготовности войск Западного и Южного военных округов. На западные рубежи в районы выполнения учебно-боевых задач успешно переброшены две армии и три соединения ВДВ.

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