Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. Шойгу: США и НАТО способствуют росту военной опасности в Европе 27.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 27.04.2021. 60 минут. Шойгу: США и НАТО способствуют росту военной опасности в Европе
27.04.2021 27.04.2021 27.04.2021 27.04.2021 27.04.2021 27.04.2021 27.04.2021 27.04.2021 27.04.2021 27.04.2021
Еще

Видео - 60 минут. Шойгу: США и НАТО способствуют росту военной опасности в Европе (27 Апреля 2021)

7 просмотров
1
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 27 Апреля 2021

Росту военной опасности в Европейском регионе способствуют действия США и НАТО, которые модернизируют военную инфраструктуру и повышают интенсивность оперативной и боевой подготовки. Также подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

 

Выступая на заседании Совета министров обороны государств – участников ОДКБ в Душанбе, он сообщил, что Россия в ответ на эту угрожающую деятельность приняла соответствующие меры. Проведена внезапная проверка боеготовности войск Западного и Южного военных округов. На западные рубежи в районы выполнения учебно-боевых задач успешно переброшены две армии и три соединения ВДВ.

 

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Шойгу: США и НАТО способствуют росту военной опасности в Европе (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу