Видео - 60 минут. Песков назвал тему для встречи Путина и Зеленского (27 Апреля 2021)
Опубликовано: 27 Апреля 2021
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Темой возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может быть исключительно проблематика отношений между двумя странами. Поиск путей урегулирования конфликта в Донбассе в формате переговоров глав государств обсуждению не подлежит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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