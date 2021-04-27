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Время покажет. Встреча Путина и Зеленского: быть или не быть

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Темой возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может быть исключительно проблематика отношений между двумя странами. Поиск путей урегулирования конфликта в Донбассе в формате переговоров глав государств обсуждению не подлежит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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