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60 минут. Президента Чехии обвиняют в госизмене за объективность 27.04.2021

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Видео 27.04.2021. 60 минут. Президента Чехии обвиняют в госизмене за объективность
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Видео - 60 минут. Президента Чехии обвиняют в госизмене за объективность (27 Апреля 2021)

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Опубликовано: 27 Апреля 2021

На президента Чехии спустили всех придворных собак. Милош Земан прочел доклад чешской разведки и не нашел в нем доказательств того, что Россия якобы причастна к взрыву на военном складе в Врбетице. На родине в адрес чешского президента уже посыпались обвинения в госизмене.

 

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