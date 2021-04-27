Видео - 60 минут. Президента Чехии обвиняют в госизмене за объективность (27 Апреля 2021)
Опубликовано: 27 Апреля 2021
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На президента Чехии спустили всех придворных собак. Милош Земан прочел доклад чешской разведки и не нашел в нем доказательств того, что Россия якобы причастна к взрыву на военном складе в Врбетице. На родине в адрес чешского президента уже посыпались обвинения в госизмене.
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