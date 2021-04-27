Сергей Михеев. Ввести цензуру и не давать бюджетные деньги тем, кто развращает молодёжь

Время покажет. Встреча Путина и Зеленского: быть или не быть

На президента Чехии спустили всех придворных собак. Милош Земан прочел доклад чешской разведки и не нашел в нем доказательств того, что Россия якобы причастна к взрыву на военном складе в Врбетице. На родине в адрес чешского президента уже посыпались обвинения в госизмене.

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