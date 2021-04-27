Большинство здравомыслящих политиков в Германии понимают, что Украину нельзя принимать в НАТО, но в стране начинается избирательная кампания. Кандидат в канцлеры Анналена Бербок, которую выдвинули "зеленые", и которая, как обратил внимание в эфире программы "60 минут" немецкий политолог Александр Рар, опережает по опросам христианских демократов, уже заявила, что при ней Украина станет членом НАТО.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Политолог: в Германии нет единства по вопросу членства Украины в НАТО (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.