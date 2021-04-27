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60 минут. Политолог: в Германии нет единства по вопросу членства Украины в НАТО 27.04.2021

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Видео 27.04.2021. 60 минут. Политолог: в Германии нет единства по вопросу членства Украины в НАТО
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Видео - 60 минут. Политолог: в Германии нет единства по вопросу членства Украины в НАТО (27 Апреля 2021)

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Опубликовано: 27 Апреля 2021

Большинство здравомыслящих политиков в Германии понимают, что Украину нельзя принимать в НАТО, но в стране начинается избирательная кампания. Кандидат в канцлеры Анналена Бербок, которую выдвинули "зеленые", и которая, как обратил внимание в эфире программы "60 минут" немецкий политолог Александр Рар, опережает по опросам христианских демократов, уже заявила, что при ней Украина станет членом НАТО.

 

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