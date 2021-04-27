Константин Сёмин - Апардеид и Израиль. Пороки французского. Детский жир. Галопом по Европам (27 Апреля 2021)
Опубликовано: 27 Апреля 2021
Еще
В этом выпуске:
- Генпрокуратура обнаружила картельный сговор среди поставщиков лекарств;
- Россию ждёт мегастройка;
- Мировая инфляция на рынке продовольствия продолжает бить рекорды;
- Население забирает из банков валюту рекордными темпами;
- Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020го снизилась до 71 с половиной года;
- Сенат Чехии угрожает президенту Земану обвинением в госизмене;
- Отставные французские военные предупреждают - стране грозит распад, армия готова вмешаться;
- Human Rights Watch впервые обвинила израильское правительство в апартеиде по отношению к палестинцам;
- В Индии защитные маски рекомендуют носить даже дома;
- В Москве уволен главврач больницы имени Иноземцева;
- В Красноярском крае единороссы к выборам пообещали поддержать детей войны;
- В Иркутске предложили снести стадион «Труд»;
- Детский мир на Лубянке окончательно переводят в магазин класса люкс.
Смотрите онлайн Константин Сёмин Апардеид и Израиль. Пороки французского. Детский жир. Галопом по Европам (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.