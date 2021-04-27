В этом выпуске:

- Генпрокуратура обнаружила картельный сговор среди поставщиков лекарств;

- Россию ждёт мегастройка;

- Мировая инфляция на рынке продовольствия продолжает бить рекорды;

- Население забирает из банков валюту рекордными темпами;

- Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020го снизилась до 71 с половиной года;

- Сенат Чехии угрожает президенту Земану обвинением в госизмене;

- Отставные французские военные предупреждают - стране грозит распад, армия готова вмешаться;

- Human Rights Watch впервые обвинила израильское правительство в апартеиде по отношению к палестинцам;

- В Индии защитные маски рекомендуют носить даже дома;

- В Москве уволен главврач больницы имени Иноземцева;

- В Красноярском крае единороссы к выборам пообещали поддержать детей войны;

- В Иркутске предложили снести стадион «Труд»;

- Детский мир на Лубянке окончательно переводят в магазин класса люкс.

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