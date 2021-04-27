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Соловьёв LIVE. "СМИ попадут под статью". Штабы ФБК прекратили работу, к корреспонденту "Дождя" пришла полиция 27.04.2021

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Соловьёв LIVE 27.04.2021. "СМИ попадут под статью". Штабы ФБК прекратили работу, к корреспонденту "Дождя" пришла полиция
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Соловьёв LIVE - "СМИ попадут под статью". Штабы ФБК прекратили работу, к корреспонденту "Дождя" пришла полиция (27 Апреля 2021)

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Опубликовано: 27 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального из-за продолжения ими несогласованных акций. Гость – историк, журналист Армен Гаспарян.

 

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