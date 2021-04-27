Соловьёв LIVE - "СМИ попадут под статью". Штабы ФБК прекратили работу, к корреспонденту "Дождя" пришла полиция (27 Апреля 2021)
Опубликовано: 27 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
"Это чистый терроризм": Шарий о похищениях людей украинскими спецслужбами и деградации Зеленского
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Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального из-за продолжения ими несогласованных акций. Гость – историк, журналист Армен Гаспарян.
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