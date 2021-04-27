Полицейские 27 апреля пришли домой к журналистам, освещавшим протесты 21 апреля. Сначала стало известно о том, что в отдел полиции увезли корреспондента Дождя Алексея Коростелева. Позже его отпустили с обязательством о явке 30 апреля. До этого времени полиция собирается отправить запрос Дождю, чтобы убедиться, что Коростелев действительно работал на акции. Также полицейские приходили к журналисту «Комсомольской правды» Александру Рогозу, корреспонденту «Эха Москвы» Олегу Овчаренко.

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