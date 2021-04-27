Соловьёв LIVE - В предчувствии войны. За оппозицию взялись всерьез. Наши с Борисом Якеменко (27 Апреля 2021)
Опубликовано: 27 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Борис Якеменко представляет — «НАШИ»!
«В ПРЕДЧУВСТВИИ ВОЙНЫ» или застанем ли мы Третью Мировую?
- Мир как пороховая бочка. Кто первым зажжет фитиль?
- Есть от другой выход из положения, кроме войны?
- Полный холодильник как главный антивоенный аргумент.
ВЗЯЛИСЬ ВСЕРЬЕЗ. Станет ли нынешний год роковым для оппозиции?
- Как забывали Навального.
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