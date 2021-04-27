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Соловьёв LIVE. В предчувствии войны. За оппозицию взялись всерьез. Наши с Борисом Якеменко 27.04.2021

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Соловьёв LIVE 27.04.2021. В предчувствии войны. За оппозицию взялись всерьез. Наши с Борисом Якеменко
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Соловьёв LIVE - В предчувствии войны. За оппозицию взялись всерьез. Наши с Борисом Якеменко (27 Апреля 2021)

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Опубликовано: 27 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Борис Якеменко представляет — «НАШИ»! 

 

«В ПРЕДЧУВСТВИИ ВОЙНЫ» или застанем ли мы Третью Мировую? 

- Мир как пороховая бочка. Кто первым зажжет фитиль? 
- Есть от другой выход из положения, кроме войны? 
- Полный холодильник как главный антивоенный аргумент. 

 

ВЗЯЛИСЬ ВСЕРЬЕЗ. Станет ли нынешний год роковым для оппозиции?

- Как забывали Навального.  

 

Присоединяйтесь, обсуждайте, ставьте лайки.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE В предчувствии войны. За оппозицию взялись всерьез. Наши с Борисом Якеменко (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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