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Политическая Россия. На Донбассе идёт война за Россию. Владимир Корнилов 27.04.2021

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Политическая Россия 27.04.2021. На Донбассе идёт война за Россию. Владимир Корнилов
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Политическая Россия - На Донбассе идёт война за Россию. Владимир Корнилов (27 Апреля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 27 Апреля 2021

На связи с PolitRussia Владимир Корнилов, политический обозреватель МИА "Россия сегодня".

 

- О форуме «Единство русских» в Донецке
- Почему Путин в послании не сказал о Донбассе прямо? И признал ли он ДНР и ЛНР? 
- Дипломатический или военный: о пути решения ситуации на Донбассе
- США Украине: о поставках вооружения.

 

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