Ростислав Ищенко. Кто из шакалов опять упустил возможность промолчать?

У Моргенштерна вовсе-то не печёт от гнева россиян и решения ФАС

На связи с PolitRussia Владимир Корнилов, политический обозреватель МИА "Россия сегодня".

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