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НАШ. Ток-шоу "Черный квадрат". Альтернатива Минска. Красные линии Путина 27.04.2021

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НАШ 27.04.2021. Ток-шоу "Черный квадрат". Альтернатива Минска. Красные линии Путина
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НАШ - Ток-шоу "Черный квадрат". Альтернатива Минска. Красные линии Путина (27 Апреля 2021)

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Опубликовано: 27 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу "ЧОРНИЙ КВАДРАТ КАРАСЬОВА" з Вадимом Карасьовим. Обговорюємо альтернативу мінському формату та червоні лінії.


Гості студії:
– Чалий Олександр, дипломат, перший заступник міністра закордонних справ України 2003-2004 рр;
– Грищенко Костянтин Іванович, екс-міністр закордонних справ (2003-2005, 2010-2012 рр);
– Ставнійчук Марина, заслужений юрист України;
– Бортнік Руслан, директор Українського інституту політики;
– Якубін Олексій, політолог, кандидат політичних наук;
– Піскун Святослав Михайлович, генеральний прокурор України 2002-2003, 2005, 2007 рр., голова Союзу юристів України.

 

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