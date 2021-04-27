Соловьёв LIVE - Президент-комик окончательно сошёл с ума? Клевета из Чехии. Голованов. Баранец. Спецэфир (27 Апреля 2021)
Опубликовано: 27 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
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Мы в эфире! В студии — Роман Голованов и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Обсуждаем последние новости в нашем стриме.
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