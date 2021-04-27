"Это чистый терроризм": Шарий о похищениях людей украинскими спецслужбами и деградации Зеленского

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Мы в эфире! В студии — Роман Голованов и военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Обсуждаем последние новости в нашем стриме.

- Зеленский хвастается, что смог прогнать от границ российскую армию. Президент-комик окончательно сошёл с ума?

- Зеленский хочет включить в «Нормандский формат» США, Великобританию или Канаду. Получится ли провокация у Киева?

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- То учения не нравятся, то возвращение войск раздражает: Шойгу ответил недругам России. Разберём несколько принципиально важных заявлений Министра обороны РФ

- Сливные бачки Запада Bellingcat и The Insider выпустили лживые расследования про российских агентов, взорвавших скажи в Чехии. Разоблачаем клевету

- Президента Чехии пытаются обвинить в госизмене. Земан посмел усомниться, что взрыв во Врбетице устроили русские

- Как Запад пересылал оружие из Чехии украинским нацистски и исламским боевикам?

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- Россия вошла в пятерку лидеров по военным расходам в 2020 году.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Президент-комик окончательно сошёл с ума? Клевета из Чехии. Голованов. Баранец. Спецэфир (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.