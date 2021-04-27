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Вечер с Владимиром Соловьевым 27.04.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 27.04.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (27 Апреля 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 27 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Смотрите онлайн Вечер с Владимиром Соловьевым (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Аня
27 Апреля 2021, 22:30
Хочешь победить врага, воспитай его детей. Акценты надо поменять. Да, были репрессии, но не надо это в центр ставить, одной строчки хватит. Гимн России должны все выучить. На уроках музыки разучивать народные песни
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