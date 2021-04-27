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60 минут. Депутат Рады: сомнительно, что встреча президентов РФ и Украины состоится 27.04.2021

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Видео 27.04.2021. 60 минут. Депутат Рады: сомнительно, что встреча президентов РФ и Украины состоится
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Видео - 60 минут. Депутат Рады: сомнительно, что встреча президентов РФ и Украины состоится (27 Апреля 2021)

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Опубликовано: 27 Апреля 2021

Сомнение в том, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского все же состоится, высказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" депутат Верховной рады Украины, один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич.

 

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