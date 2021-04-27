60 минут. Политолог: в Германии нет единства по вопросу членства Украины в НАТО

Сомнение в том, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского все же состоится, высказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" депутат Верховной рады Украины, один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Депутат Рады: сомнительно, что встреча президентов РФ и Украины состоится (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.