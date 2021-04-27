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60 минут. Депутат Европарламента не согласна с курсом на конфронтацию с РФ 27.04.2021

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Видео 27.04.2021. 60 минут. Депутат Европарламента не согласна с курсом на конфронтацию с РФ
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Видео - 60 минут. Депутат Европарламента не согласна с курсом на конфронтацию с РФ (27 Апреля 2021)

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Опубликовано: 27 Апреля 2021

Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом заявила, что она категорически не одобряет курс правительств стран Балтии на дипломатическую конфронтацию с Россией. При этом европарламентарий заметила, что на уровне самого Европейского союза, членами которого являются Латвия, Литва и Эстония, никакой реакции на их демарши не последовало, а вопрос об отношениях с Россией как таковой даже не значится в повестке дня проходящего в Брюсселе пленарного заседания Европарламента.

 

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