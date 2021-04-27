Владимир Зеленский во время своей поездки по позициям украинских пограничников в Херсоне предложил изменить формат Минских соглашений. По мнению президента Украины, в настоящее время переговоры не продвигаются, поэтому подход к ним мог бы стать более гибким. В частности можно было бы расширить список участноков минского процесса.

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