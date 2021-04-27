60 минут. Депутат Европарламента не согласна с курсом на конфронтацию с РФ

Российские войска действительно были отведены от российско-украинской границы. Однако, как заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, США продолжают придерживаться позиции, что пока слишком рано делать выводы и принимать за чистую монету заявления России, что это были учения и они закончились, а Москва отводит все свои войска. Г-н Кирби пообещал пристально следить за происходящим.

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