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60 минут. Пентагон не намерен принимать отвод войск Россией за чистую монету 27.04.2021

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Видео 27.04.2021. 60 минут. Пентагон не намерен принимать отвод войск Россией за чистую монету
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Видео - 60 минут. Пентагон не намерен принимать отвод войск Россией за чистую монету (27 Апреля 2021)

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Опубликовано: 27 Апреля 2021

Российские войска действительно были отведены от российско-украинской границы. Однако, как заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, США продолжают придерживаться позиции, что пока слишком рано делать выводы и принимать за чистую монету заявления России, что это были учения и они закончились, а Москва отводит все свои войска. Г-н Кирби пообещал пристально следить за происходящим.

 

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