Владимир Зеленский приехал с инспекционной поездкой в войска, расквартированные в Херсоне, на границе с российским Крымом. По позициям главком, в отличие от Донбасса, ходил без бронежилета и каски. Вместе с Владимиром Зеленским на границу прибыл и глава МВД Украины Аваков. Президент пояснил, что целью его поездки была оценка состояния военных – техническое и психологическое. "Если войска отводят, это не означает, что армия не должна быть готова к тому, что в любой момент может произойти возвращение этих войск к нашим границам", – фрагмент заявления г-на Зеленского показан в эфире программы "60 минут".

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Президент Зеленский проверил готовность войск на границе с Россией (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.