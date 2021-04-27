Россия и США могут вернуться к нормальным отношениям и в качестве первого очевидного и совсем несложного шага можно обнулить все те меры, которые принимались по ограничению работы российских дипломатов в США и ответных мер, которые предприняла Россия. Как отметил глава российского МИДа Сергей Лавров, российская сторона предложила это администрации Байдена сразу, как только она вступила в свои полномочия.

"Не навязываясь, я просто сказал Энтони Блинкену, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Обама". Сергей Лавров напомнил, как за несколько дней до сложения полномочий тогда еще президент Обама, срывая злость, арестовал российскую собственность.

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