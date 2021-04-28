Утренний разворот - Маша Майерс и Алексей Нарышкин. Живой гвоздь - Юрий Афонин (28 Апреля 2021)
Опубликовано: 28 Апреля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
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- Ася Рак, экономический обозреватель
- Юрий Вячеславович Афонин, первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы.
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