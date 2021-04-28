В Москве сотрудники полиции задержали политика Леонида Гозмана из-за участия в акции 21 апреля за освобождение Алексея Навального. Протокол на него пока не составляли. Полицейские сказали ему, что он задержан из-за участия в несанкционированной акции, и показали ему видео, где он идет по улице и спросили, он ли это. Политик ответил утвердительно и сказал, что «просто гулял по улице». Обсудили эту ситуацию в эфире Дождя с самим Леонидом Гозманом, политологом, психологом, президентом движения «Союз правых сил».

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Предлагали отречься»: Леонид Гозман о том, как полиция пыталась договориться с ним в участке (28 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.