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Вечер с Соловьевым. Шахназаров: мы часто наблюдаем, как поручения президента не исполняются 28.04.2021

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Видео 28.04.2021. Вечер с Соловьевым. Шахназаров: мы часто наблюдаем, как поручения президента не исполняются
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Видео - Вечер с Соловьевым. Шахназаров: мы часто наблюдаем, как поручения президента не исполняются (28 Апреля 2021)

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Опубликовано: 28 Апреля 2021

Очень часто поручения президента России не исполняются, особенно в идеологической сфере. Так считает режиссер Карен Шахназаров. Он отметил, что его предложение о показе школьникам советских фильмов было отложено в долгий ящик Минпросвещения РФ, хотя президенту России идея понравилась.

 

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