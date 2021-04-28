Видео - Вечер с Соловьевым. Шахназаров: мы часто наблюдаем, как поручения президента не исполняются (28 Апреля 2021)
Опубликовано: 28 Апреля 2021
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Очень часто поручения президента России не исполняются, особенно в идеологической сфере. Так считает режиссер Карен Шахназаров. Он отметил, что его предложение о показе школьникам советских фильмов было отложено в долгий ящик Минпросвещения РФ, хотя президенту России идея понравилась.
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