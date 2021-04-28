Видео - Вечер с Соловьевым. Виктор Баранец: в России объявление "красных линий" идет только на словах (28 Апреля 2021)
Опубликовано: 28 Апреля 2021
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В России сопротивление или объявление "красных линий" идет только на словах, а не на деле, констатировал Виктор Баранец, член общественного совета при Минобороны РФ.
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