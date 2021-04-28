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Вечер с Соловьевым. Шахназаров: мы часто наблюдаем, как поручения президента не исполняются

В России сопротивление или объявление "красных линий" идет только на словах, а не на деле, констатировал Виктор Баранец, член общественного совета при Минобороны РФ.

Смотрите онлайн Видео Вечер с Соловьевым. Виктор Баранец: в России объявление "красных линий" идет только на словах (28 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.