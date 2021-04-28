Николай Стариков - Олег Барабанов: дипломатическая война – послать или выслать (28 Апреля 2021)
Опубликовано: 28 Апреля 2021
Ведущие: Николай Стариков
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Дипломатические скандалы с массовыми высылками дипломатов становятся нормой, и мы даже перестаем им удивляться. Очередной гость в программе «По-СтАриковски» профессор МГИМО, директор дискуссионного клуба «Валдай», доктор политических наук, частый гость эфиров политических программ телевидения Олег Николаевич Барабанов, даст ответы на все тонкие вопросы дипломатии
Как правильно высылать, а когда – неправильно и делать этого не надо? А можно попросить американского посла отправиться домой в Вашингтон. Консультироваться…
• Что делать стране при таком дипломатическом хамстве, что сегодня происходит в дипломатии?
• Что это за «новые веяния» в дипломатии и откуда они взялись?
• Что означает разрыв дипотношений? Чем это грозит?
• Что нужно делать, чтобы не допустить «апокалипсис наших дней»?
• Что означает призыв Олега Барабанова «Распоясавшееся зло понимает только силу!»?
• Как ведет себя кандидат исторических и доктор политических наук Барабанов на лекциях? И чем это поведение отличается от его поведения на политических ток-шоу?
• Только ли Великая Отечественная война является для нашего народа «ценностью, которая значимым образом определяет как социальное, так и политическое поведение»?
• Как выглядит «мягкая сила (soft power)» России?
• Как профессор Барабанов отдувался в Румынии за всю Россию?
- Что сегодня происходит с дипломатией
- Как понимать дипломатический скандал с Чехией
- Что является поводом для разрыва дипломатических отношений
- Про изменение структуры потребления
- О разнице подачи информации на разных площадках
- Как историческая память определяет политическое поведение державы
- Как остановить «политическое зло» без войны
- Какой сегодня должна быть «мягкая сила» России.
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