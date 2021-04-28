Дипломатические скандалы с массовыми высылками дипломатов становятся нормой, и мы даже перестаем им удивляться. Очередной гость в программе «По-СтАриковски» профессор МГИМО, директор дискуссионного клуба «Валдай», доктор политических наук, частый гость эфиров политических программ телевидения Олег Николаевич Барабанов, даст ответы на все тонкие вопросы дипломатии

Как правильно высылать, а когда – неправильно и делать этого не надо? А можно попросить американского посла отправиться домой в Вашингтон. Консультироваться…

• Что делать стране при таком дипломатическом хамстве, что сегодня происходит в дипломатии?

• Что это за «новые веяния» в дипломатии и откуда они взялись?

• Что означает разрыв дипотношений? Чем это грозит?

• Что нужно делать, чтобы не допустить «апокалипсис наших дней»?

• Что означает призыв Олега Барабанова «Распоясавшееся зло понимает только силу!»?

• Как ведет себя кандидат исторических и доктор политических наук Барабанов на лекциях? И чем это поведение отличается от его поведения на политических ток-шоу?

• Только ли Великая Отечественная война является для нашего народа «ценностью, которая значимым образом определяет как социальное, так и политическое поведение»?

• Как выглядит «мягкая сила (soft power)» России?

• Как профессор Барабанов отдувался в Румынии за всю Россию?

- Что сегодня происходит с дипломатией

- Как понимать дипломатический скандал с Чехией

- Что является поводом для разрыва дипломатических отношений

- Про изменение структуры потребления

- О разнице подачи информации на разных площадках

- Как историческая память определяет политическое поведение державы

- Как остановить «политическое зло» без войны

- Какой сегодня должна быть «мягкая сила» России.

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